Nazione: “Da Dodò a Kean. Volti concentrati e voglia di riscatto in vista del Como”

La Fiorentina prepara la gara contro il Como

Redazione VN 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 08:42)

Dopo il giorno di riposo concesso martedì, la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti con una doppia seduta sotto la guida di Vanoli, tra lavoro mattutino sotto la pioggia e sessione pomeridiana. Gudmundsson ha svolto terapie per il problema alla caviglia, meno grave del previsto, mentre Rugani prosegue il recupero con l’obiettivo di debuttare il 23 febbraio contro il Pisa. Tutti gli altri si sono allenati in gruppo, compreso Gosens, pronto a tornare titolare a Como dopo il riposo precauzionale contro il Torino.

Vanoli punta anche sulla leadership del tedesco per cercare punti contro il Como di Fabregas, già vittorioso due volte contro i viola in stagione. Il rientro di Gosens potrebbe liberare Parisi, impiegabile nel tridente offensivo con Solomon e Kean, anche se resta aperto il ballottaggio con Harrison. Non sono attese grandi novità nella formazione: davanti a De Gea dovrebbero giocare Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens, con Brescianini, Fagioli e Mandragora in mediana.

Resta alta l’attenzione sulle prestazioni individuali: Dodo è chiamato a riscattarsi dopo l’errore contro il Torino, mentre Kean deve migliorare sotto porta, avendo segnato 7 gol a fronte di molte occasioni che avrebbero potuto portarlo almeno a quota 13. Tuttavia, il vero nodo resta la fase difensiva, da migliorare con urgenza. Da oggi entrerà nel vivo la preparazione tattica della sfida, con lo staff impegnato ad analizzare il Como visto in Coppa Italia contro il Napoli. Lo scrive la Nazione.