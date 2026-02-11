Gazzetta: “Solomon-Harrison, tocca a voi. Vi giocate la permanenza a Firenze”

La Gazzetta dello Sport su Harrison e Solomon

Redazione VN 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 08:28)

Harrison sabato sera ha festeggiato il primo assist italiano dopo i 20 serviti in Premier League in 146 presenze. Ancora più invitanti i numeri di Solomon, finora 2 centri in 326 minuti in divisa viola e un bottino di 34 assist in carriera. Senza Gudmundsson, out per una distorsione alla caviglia (quasi certamente salterà il Como e l'andata di Conference League contro lo Jagiellonia) l'attacco andrà ridisegnato e i due nuovi acquisti si candidano per partire entrambi dall'inizio.

Solomon da sinistra ha trovato la scintilla del pari contro il Torino mentre Harrison da destra ha ideato il suggerimento vincente per Moise. Contro il Como Vanoli potrebbe riproporre tutti e tre nel tridente per cercare di sfruttare la doppia opzione: il lancio lungo per l'azzurro, bravissimo a cercare la profondità, e i cross dentro l'area delle due ali, di cui possono beneficiare sia Kean sia i centrocampisti pronti a inserirsi.

I due nuovi si giocano anche la permanenza in viola, perché sono in prestito e senza salvezza il riscatto diventerà una chimera. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.