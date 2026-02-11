CorSport: “Fiorentina, dipende tutto da Gosens. Vanoli prepara l’alternativa”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Robin Gosens. Nell'ultima gara Vanoli ha fatto a meno di Gosens, apparso più che in affanno nelle precedenti settimane. A precisa domanda sull'assenza del tedesco, Vanoli ha risposto così in conferenza: «Forse abbiamo affrettato un po’ il suo rientro dopo il problema che aveva avuto a ottobre e ora gli sta mancando brillantezza. Resta un giocatore molto importante nello spogliatoio e, lo abbiamo capito anche dalle scelte fatte sul mercato, lui vuole combattere con noi».