Biasin avvisa la Fiorentina: “Ecco la formula per poter far male al Como”

Le parole del giornalista, Fabrizio Biasin, in vista della partita in programma sabato tra il Como e la Fiorentina
Il giornalista Fabrizio Biasin, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina in vista della trasferta contro il Como in programma sabato. Le sue parole:

Come si fa a fare punti a Como? Non è semplice. Il Como arriva da una partita come quella di Coppa Italia che ti ha levato tante energie fisiche, ma i suoi ragazzi si porteranno dietro anche grande entusiasmo. Non sarà una partita semplice per la Fiorentina. Tolti Moreno, Morata e Sergi Roberto, l'età media della squadra è di 22 anni. Sono tanto giovani, ma anche maturi. In questo momento sono una realtà di grandissimo livello. Come può fare la Fiorentina? Le verticalizzazioni una soluzione, anche il Napoli ha segnato così in Coppa Italia. Stanno molto alti con la difesa. Se vuoi provare a fargli male, devi toglierti dalla testa di fare possesso palla, perché loro lo fanno meglio.

