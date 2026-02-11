Toni: “Comuzzo, difesa… errori troppo stupidi. Mi è piaciuta la reazione dei tifosi”

Il commento dell'ex bomber della Fiorentina Luca Toni sulla partita disputata contro il Torino

Luca Toni ha analizzato il momento della Fiorentina intervenendo su FantaLab (YouTube), partendo dalla gara contro il Torino e soffermandosi soprattutto sugli errori di gestione nei momenti chiave della partita. L’ex attaccante viola ha riconosciuto alcune responsabilità anche in panchina, ma ha voluto spostare l’attenzione soprattutto sui calciatori: “A Vanoli si possono dare delle colpe perché ha abbassato troppo la squadra. Però sono tanti gli allenatori che lo fanno… e in quelle situazioni mi aspetto che siano i calciatori a non fare falli stupidi”.

Secondo Toni, l’episodio della punizione che ha portato al gol del Torino è emblematico: “In quella situazione Comuzzo non doveva commettere fallo e concedere una punizione, si sapeva che il Torino avrebbe potuto pareggiare solo su situazioni simili”. Per l’ex bomber, la Fiorentina fatica proprio nella lettura delle fasi delicate della gara, un limite che emerge con forza soprattutto sui calci piazzati: “Un calciatore deve essere bravo a comprendere le situazioni di difficoltà, soprattutto in momenti così delicati. Invece la Fiorentina non riesce a farlo”.

Toni ha sottolineato come spesso gli errori nascano da decisioni individuali sbagliate: “Soffre troppo i calci piazzati perché qualche giocatore sbaglia le letture. Alcuni fanno dei falli veramente stupidi: magari la squadra avversaria sta attaccando con tre giocatori, ma se interrompi il gioco in quel modo può attaccare con sei o sette”.

Guardando alla lotta per la salvezza, Toni ha invece apprezzato l’atteggiamento dell’ambiente: “Mi è piaciuta la reazione dei tifosi della Fiorentina, hanno la giusta consapevolezza della situazione e supportano la squadra”. Sul fronte classifica, il quadro è chiaro: “Adesso la lotta è con il Lecce. Le altre squadre mi sembrano già un po’ troppo avanti”.