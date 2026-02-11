Viola News
Poesio: “Fiorentina, troppo facile per gli avversari andare in porta”

Poesio: “Fiorentina, troppo facile per gli avversari andare in porta” - immagine 1
Le parole del giornalista, Ernesto Poesio, sui problemi che sta vivendo la Fiorentina in questa stagione e gli errori commessi
Redazione VN

Il giornalista Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione che sta vivendo la Fiorentina. Queste le sue parole:

Il gol di Casadei è stato inaccettabile. Te giocatore non puoi pensare "tanto ci pensa il mio compagno". Nessuno è andato a contrastare il crossatore e lui si è ritrovato solo in area. E' proprio una questione di atteggiamento, è evidente. Se guardo le contendenti, tutte e tre hanno vinto con la Fiorentina, a parte il Pisa. Questo perché hanno un altro atteggiamento in campo. Non so se può bastare Ranieri di nuovo titolare per far cambiare le cose. E' troppo facile per gli avversari andare in porta. Sanno che almeno un'occasione importante durante la partita l'avranno.

