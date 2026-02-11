L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento che sta vivendo la Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Vanoli sacrifica Solomon per far giocare Gudmundsson”
news viola
Flachi: “Vanoli sacrifica Solomon per far giocare Gudmundsson”
Le parole dell'ex attaccante viola, Francesco Flachi, sulla situazione in casa Fiorentina in vista della partita contro il Como
La difesa viola si doveva allineare più fuori area nel secondo gol preso contro il Torino. Sono tutti gol evitabili. Capisco prendere gol da Milan o Inter, ma se non voglio prenderlo dal Cagliari o dal Torino devo riuscirci. L'allenatore è normale che vada a lavorare sugli errori che si commettono. Dodò ha sbagliato a salire, doveva aspettare e capire dove sarebbe arrivata la palla. Così come Comuzzo con il Cagliari. Anche con l'infortunio di Gudmundsson, nella sfortuna ti è andata bene, perché Vanoli ha messo Solomon a sinistra e da lì è nato il gol. Lui sacrifica l'israeliano per far giocare Gudmundsson.
© RIPRODUZIONE RISERVATA