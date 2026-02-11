Flachi su Dodo: “Involuto, nessuno ci mette la faccia in un momento simile”

Per l’ex attaccante viola il problema non è soltanto tecnico o tattico, ma soprattutto mentale, legato alla superficialità con cui la squadra affronta le partite: "Il problema di questa squadra qui è l’atteggiamento. C’è troppa superficialità, non è così che ti salvi. Va bene l’allenatore, ma in campo ci vanno i giocatori. Lui ci può lavorare, ma sono loro a commettere questi errori. Sono tutti errori evitabilissimi".
Flachi chiude indicando la strada per uscire dal momento negativo: "E’ un problema mentale e lo curi con il duro lavoro e un grande risultato".
