Flachi su Dodo: “Involuto, nessuno ci mette la faccia in un momento simile”

Flachi sul momento dell'esterno brasiliano della Fiorentina
Redazione VN

Francesco Flachi, intervenuto a Radio Bruno, punta il dito soprattutto sull’atteggiamento dei giocatori nel momento più delicato della stagione della Fiorentina, prendendo come esempio anche la situazione di Dodô.

"Ha avuto un’involuzione. Mi sembra che il suo amore per Firenze sia anche diminuito. Nessuno ci ha mai messo la faccia in questi momenti difficili: lui, Mandragora ecc… Una squadra che si deve salvare, non ha questo tipo di atteggiamento".

Per l’ex attaccante viola il problema non è soltanto tecnico o tattico, ma soprattutto mentale, legato alla superficialità con cui la squadra affronta le partite: "Il problema di questa squadra qui è l’atteggiamento. C’è troppa superficialità, non è così che ti salvi. Va bene l’allenatore, ma in campo ci vanno i giocatori. Lui ci può lavorare, ma sono loro a commettere questi errori. Sono tutti errori evitabilissimi".

Flachi chiude indicando la strada per uscire dal momento negativo: "E’ un problema mentale e lo curi con il duro lavoro e un grande risultato".

