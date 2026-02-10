Fiorentina-Pisa: le regole d’accesso per i tifosi pisani al Franchi

In vista della sfida di Serie A tra Fiorentina e Pisa, in programma il 23 Febbraio 2026, il GOS ha definito una serie di prescrizioni organizzative per motivi di ordine pubblico. Come riporta sestaporta.news ai residenti nella Provincia di Pisa, l’acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente per il settore ospiti. E solo se in possesso di una membership del Pisa Sporting Club.