In vista della sfida di Serie A tra Fiorentina e Pisa, in programma il 23 Febbraio 2026, il GOS ha definito una serie di prescrizioni organizzative per motivi di ordine pubblico. Come riporta sestaporta.news ai residenti nella Provincia di Pisa, l’acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente per il settore ospiti. E solo se in possesso di una membership del Pisa Sporting Club.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Fiorentina-Pisa: le regole d’accesso per i tifosi pisani al Franchi
derby toscano
Fiorentina-Pisa: le regole d’accesso per i tifosi pisani al Franchi
Ai residenti nella Provincia, l’acquisto dei biglietti per Fiorentina-Pisa sarà possibile esclusivamente per il settore ospiti del Franchi
Potranno invece accedere agli altri settori dello stadio solo i tifosi pisani già iscritti al programma di fidelizzazione della Fiorentina entro il 30 Maggio 2025. Prevista inoltre l’incedibilità del titolo d’ingresso, l’incremento del numero di steward e il rafforzamento dei controlli nei punti di accesso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA