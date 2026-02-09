Lecce, Sticchi Damiani avverte la Fiorentina: “Faremo di tutto per salvarci”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al termine della vittoria arrivata contro l'Udinese, importantissima per l'obiettivo salvezza. Le sue parole:
Le parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo l'importante vittoria per il piano salvezza messo in programma
Tre punti meritatissimi che scacciano i fantasmi di un altro risultato ingiusto. Ce lo siamo ripetuti ossessivamente tutta la settimana: dovevamo vincere a tutti i costi. Chi ha giocato dall’inizio e chi è subentrato ha trasmesso questa fame. È una vittoria che pesa tantissimo. L’errore più grande sarebbe cullarsi su questo risultato. Siamo in una fase del campionato dove serve continuità. Ho sentito in giro voci strane, specialmente nei momenti di difficoltà, ma voglio essere chiaro: io e la società faremo di tutto, l’impossibile, per salvarci. Abbiamo fatto mercato per questo obiettivo.
