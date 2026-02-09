Fiorentina, stasera occhi su Roma: tra la salvezza e il bonus Ghilardi

Questa sera all'Olimpico non si gioca solo una sfida cruciale in chiave salvezza e Champions League, con la Roma che ospita un Cagliari attualmente a +10 sui viola. La Fiorentina guarderà al match con un interesse speciale, sperando in un doppio "favore" da parte dei giallorossi.

Il riscatto di Ghilardi

Il primo motivo è economico e riguarda Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 cresciuto nel vivaio della Fiorentina e oggi in forza alla Roma (via Hellas Verona). Secondo gli accordi tra i due club, dopo il prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, l'obbligo di riscatto a 8 milioni (più 1 di bonus) scatterà ufficialmente al primo punto conquistato dai giallorossi nel mese di febbraio.