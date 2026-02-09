Spalletti show tra arbitri e la giornalista: “Ti posso dare un bacio? E’ contatto”

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il pareggio in rimonta dei bianconeri per 2-2 contro la Lazio all'Allianz Stadium. Sotto 0-2, per mano di Pedro e Isaksen, i bianconeri hanno ribaltato la partita nella ripresa grazie ai colpi di testa vincenti di McKennie e Kalulu.