Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Como a riposo nel weekend. Per il gruppo di Fabregas arrivano dieci giorni di fuoco

altre news

Como a riposo nel weekend. Per il gruppo di Fabregas arrivano dieci giorni di fuoco

Como a riposo nel weekend. Per il gruppo di Fabregas arrivano dieci giorni di fuoco - immagine 1
I lariani ospiteranno la Fiorentina sabato alle 15, ma prima arriva la Coppa Italia in casa del Napoli
Redazione VN

Niente lavoro per gli uomini di Cesc Fabregas, considerando il rinvio della sfida in casa del Milan a causa dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali svoltasi a San Siro. Così il Como si è riposato tra sabato e domenica, per tornare a lavoro domani, in vista del match di Coppa Italia in casa del Napoli. Grazie alla vittoria in casa della Fiorentina, infatti, i lariani si giocheranno il pass per le semifinali della manifestazione.

Già, la Fiorentina. I viola sabato sono attesi proprio nella città lombarda per una sfida fondamentale per la loro classifica. Di certo il Como non vorrà fare sconti, anche perché dopo l'impegno contro i gigliati è atteso da una doppia trasferta, prima in casa del Milan (il 18) per il recupero e poi in quella della Juventus. Ma Fabregas può sognare comunque in grande: 41 punti ottenuti fin qui non sono affatto pochi. Anzi.

Leggi anche
Crisi Bologna, Italiano a rischio esonero? No, ma intanto in molti pensano a Motta
Di Francesco: “Ho le spalle larghe per le critiche. In campo serve passione e cuore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA