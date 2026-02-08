Como a riposo nel weekend. Per il gruppo di Fabregas arrivano dieci giorni di fuoco

Niente lavoro per gli uomini di Cesc Fabregas , considerando il rinvio della sfida in casa del Milan a causa dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali svoltasi a San Siro. Così il Como si è riposato tra sabato e domenica, per tornare a lavoro domani, in vista del match di Coppa Italia in casa del Napoli. Grazie alla vittoria in casa della Fiorentina, infatti, i lariani si giocheranno il pass per le semifinali della manifestazione.

Già, la Fiorentina. I viola sabato sono attesi proprio nella città lombarda per una sfida fondamentale per la loro classifica. Di certo il Como non vorrà fare sconti, anche perché dopo l'impegno contro i gigliati è atteso da una doppia trasferta, prima in casa del Milan (il 18) per il recupero e poi in quella della Juventus. Ma Fabregas può sognare comunque in grande: 41 punti ottenuti fin qui non sono affatto pochi. Anzi.