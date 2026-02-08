Crisi Bologna, Italiano a rischio esonero? No, ma intanto in molti pensano a Motta

Appena una vittoria ed un pareggio da inizio 2026 per il Bologna di Vincenzo Italiano , che anche oggi in casa contro il Parma è uscita sconfitta dal terreno di gioco. I felsinei subiscono, quindi, la quarta sconfitta consecutiva ed ecco che, come spesso accade, iniziano a diffondersi le voci riguardo alla posizione dell'allenatore, in questo caso l'ex viola Vincenzo Italiano. Il quale non sta cercando scuse e che è comunque considerato dalla dirigenza rossoblù la persona giusta per uscire dal pantano.

Intanto, però, nel capoluogo emiliano sta crescendo il malcontento dopo due stagioni vissute da protagonisti e c'è chi addirittura inizia a mettere in discussione proprio il tecnico siciliano. Come riporta calciomercato.com, infatti, sta prendendo corpo una suggestione: riportare a Bologna Thiago Motta. Una scelta, però, che avrebbe quasi dell'impossibile, considerando che l'italobrasiliano è ancora legato contrattualmente alla Juventus e che, proprio per questo, ha rifiutato offerte importanti da Real Sociedad, Monaco, Bayer Leverkusen e Spartak Mosca.