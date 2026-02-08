L'ex allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Bologna contro il Parma per 1-0. Queste le sue parole in merito all'espulsione di Pobega:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Italiano sul rosso a Pobega: “Non vengo qui a piangere, ma l’espulsione non c’era”
altre news
Italiano sul rosso a Pobega: “Non vengo qui a piangere, ma l’espulsione non c’era”
Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta del suo Bologna contro il Parma
Non voglio venire qui a piangere, ma l'espulsione di Skorupski a Genova non c'era, oggi Pobega tampona un avversario e viene espulso, gli calpesta il polpaccio ma non è un'entrata, non affonda il colpo. 70' in inferiorità numerica ti condizionano. Una prestazione come quella di oggi non merita questo risultato. Mi dispiace per la gente. Mercoledì avremo un'altra partita importante in una competizione che l'anno scorso ci ha visti protagonisti. Dobbiamo ridurre gli errori a zero perché ora ad ogni piccolezza prendiamo gol.
Sul mercato gli aspetti tattici—
Questi siamo e con questi tireremo la carretta fino a maggio. Non parlo di mercato, non l'ho mai fatto. Anche io vorrei una dimensione come quella dell'anno scorso, ma in questo momento qualsiasi errore viene pagato caro. Mi dispiace che si creino processi dopo la sconfitta con il Milan. Il Milan è più forte di noi e questo è un dato di fatto. Oggi l'analisi è diversa: in inferiorità numerica non abbiamo mai sofferto. Mi auguro solo che inizia a girarci un po' più a favore. Ci manca un 1% per svolta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA