Quarta e Pezzella tornano a vestire viola. Presentata la terza maglia del River

Gli ex viola Martinez Quarta e German Pezzella torneranno a vestire la maglia color viola come ai vecchi tempi quando giocavano con la Fiorentina. Il River Plate ha infatti ufficializzato la terza maglia da gioco fatta da Adidas.
Il colore prevalente è proprio il viola, con una striscia obliqua rossa che rende omaggio al leggendario giocatore e allenatore del club, Ángel Labruna. Una colorazione già presente nelle divise alternative delle stagioni 2008-09 e 2018-19, che all’epoca avevano ricevuto recensioni contrastanti da parte dei tifosi. La foto:
