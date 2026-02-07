Dzeko scatenato: doppietta con lo Schalke 04 e primo posto in classifica

L'ex Fiorentina Edin Dzeko sembra essersi ambientato molto bene in Germania. Nell'impegno di oggi della sua nuova squadra, lo Schalke 04, in casa con la Dinamo Dresda, infatti, il bosniaco ha messo a segno una doppietta e, in particolare il secondo gol dell'attaccante ex Roma e Inter è stato di assoluto livello: stop al limite dell'area e destro fulmineo che non ha dato scampo al portiere avversario. Un ottimo inizio per la punta insomma, dopo la deludente esperienza in maglia gigliata, con lo Schalke 04 che attualmente ricopre la prima posizione in classifica in2. Bundesliga