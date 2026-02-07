Martinelli, la Samp vince ma si interrompe la sua imbattibilità tra i pali

L'ex Fiorentina Tommaso Martinelli, attualmente in prestito in Serie B alla Sampdoria, ha subito oggi la sua prima rete con la maglia dei blucerchiati. Nelle precedenti partite nelle quali il classe 2006 era stato impiegato, infatti, non aveva subito alcuna rete (contro Catanzaro e Spezia), mentre oggi contro il Modena è stato l'attaccante dei padroni di casa Gliozzi a interrompere il record positivo del portierino, che dopo 255 minuti di porta inviolata è stato così trafitto. La Sampdoria è riuscita comunque a portare a casa la vittoria, trovando in seguito il gol dell'1-2 con Begic al 90°.