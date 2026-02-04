Sampdoria, parla il ds: “Ecco perché abbiamo scelto Martinelli. È un talento”

Il dirigente blucerchiato ha motivato la scelta di puntare sul classe 2006 viola per difendere i pali della Samp, nonostante la giovane età: "Sentivamo l'esigenza di inserire un nuovo elemento tra i pali. Avevamo diverse opzioni sul tavolo e punti di vista differenti, ma considerando l'affidabilità già dimostrata da Ghidotti, abbiamo preferito virare su unprofilo di prospettiva ma dalle qualità indubbie. Per quanto mi riguarda, Martinelli è uno dei talenti emergenti più cristallini a livello europeo. La nostra decisione è figlia di questa convinzione; ora, come sempre, sarà il terreno di gioco a dare l'ultimo responso sulla bontà dell'operazione".