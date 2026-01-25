Martinelli esordisce con la Sampdoria. La sfida contro Aquilani

Tommaso Martinelli poche settimane fa ha lasciato la Fiorentina, direzione Genova. La Sampdoria ha puntato su di lui, con un prestito. Per il portiere oggi arriverà l'esordio con la maglia blucerchiata. L'avversario della sua Sampdoria è il Catanzaro di Alberto Aquilani. Una sfida quindi molto particolare per Martinelli, dato che Aquilani è stato il suo tecnico in Primavera.