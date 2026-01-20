Intervistato dai canali ufficiali della società, Tommaso Rubino, attaccante di proprietà della Fiorentina e ora in prestito alla Carrarese, ha parlato del gol segnato all'Avellino.
Rubino: “Gol dedicato a Commisso, per lui sempre affetto, stima e gratitudine”
Ci tengo a sottolineare come il mio goal abbia una dedica speciale: nella mattinata, infatti, ho appreso con grande dolore e dispiacere la notizia della scomparsa del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al quale ero molto legato e verso il quale nutrivo e nutrirò sempre grande affetto e stima, oltreché un senso di profonda gratitudine. Credo che i suoi valori umani e morali, dimostrati anche all’interno del mondo del calcio, debbano essere d’esempio per tutti. Dal punto di vista personale, il mio obiettivo primario è e sarà quello di aiutare la squadra a raggiungere più traguardi possibili, riuscendo magari, nel mentre, a ritagliarmi sempre più spazio e so che questo passa anche attraverso la mia capacità di rispondere presente ogni qual volta il mister decide di chiamarmi in causa.
