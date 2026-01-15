Moreno: “Al Levante hanno fiducia in me. Devo ancora migliorare”

Matias Moreno sta trovando spazio al Levante. Il centrale è contento della sua stagione in Spagna

Matias Moreno ha fatto fatica al suo primo anno in Europa. Con la Fiorentina di Raffaele Palladino non si è imposto, e così la dirigenza viola ha deciso di mandarlo in prestito al Levante. Proprio in Spagna sta trovando maggiore continuità, anche se i risultati scarseggiano. Le sue parole in conferenza stampa: