Martinelli alla Sampdoria: la scelta del tecnico per la prima partita

Sampdoria in campo contro l'Avellino in Serie B e l'allenatore blucerchiato, Angelo Gregucci, ha scelto di lasciare in panchina il giovane portiere arrivato dalla Fiorentina qualche giorno fa, Tommaso Martinelli. Dunque, spazio dal 1' a Ghidotti, con il classe 2006 viola che però scalpita per una maglia da titolare già dalle prossime partite.
