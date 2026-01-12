Il debutto di Tommaso Martinelli con la Sampdoria potrebbe concretizzarsi molto presto: già venerdì prossimo, in occasione della sfida di Marassi contro la Virtus Entella, il giovane portiere in prestito ai blu cerchiati potrebbe avere la sua prima occasione da titolare.
Martinelli verso il debutto con la Sampdoria. Chance nel derby di venerdì?
Come riportato da TuttoMercatoWeb, la partita precedente contro l’Avellino ha riacceso le critiche nei confronti dell’attuale titolare, Simone Ghidotti, autore di una prestazione poco convincente, soprattutto in occasione del raddoppio firmato dall’ex Tutino.
Martinelli, dopo aver trascorso la prima parte della stagione alle spalle di De Gea, è sceso di categoria per accumulare esperienza e cercare maggiore spazio, che potrebbe finalmente arrivare proprio nel derby ligure contro la Virtus Entella.
Alla vigilia della sfida in Irpinia, Martinelli era rimasto in ballottaggio fino all’ultimo per la maglia da titolare. La gara di Marassi potrebbe essere l’occasione per il giovane portiere di dimostrare le sue qualità e guadagnarsi fiducia, segnando un passo importante nella sua crescita professionale.
