Serie B, la Carrarese schianta l’Empoli: Rubino ed un ex viola i migliori in campo

Nell'anticipo del venerdì della Serie B, la Carrarese di Antonio Calabrese ha vinto il derby tutto toscano contro l'Empoli, guadagnando tre punti pesantissimi per la propria classifica, che adesso la vede al nono posto, scippato proprio alla compagine del presidente Fabrizio Corsi. Un match disputato dalla formazione giallo-azzurra con grande personalità, che ha risposto colpo su colpo ai tentativi degli ospiti.

Sugli scudi sicuramente Tommaso Rubino, ma anche un ex giocatore della Fiorentina, ovvero Julian Illanes. Proprio il difensore argentino ha sbloccato la partita alla mezz'ora del primo tempo ed è stato determinante sia in fase difensiva che in attacco, dove si è affacciato spesso. Che dire, invece, dell'attaccante classe 2006: per tutta la partita il 21 della Carrarese è stato imprendibile ed ha fatto impazzire i difensori empolesi. Una partita, la sua, fatta tutta di velocità, dribbling ed assist vincenti.