Gregucci: “Martinelli ha qualità, ma dovrà guadagnarsi la titolarità”

Angelo Greguggi, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia della possibilità di vedere Tommaso Martinelli titolare:
Cerco sempre di mettere in campo la formazione migliore, valutando chi può dare il suo contributo. E questo vale anche per i portieri. Tommaso è un ragazzo giovane di qualità, ma deve allenarsi bene per guadagnarsi il posto. Alla Sampdoria utilizziamo degli allenamenti che possano servire a scegliere i titolari migliori.
