Da Genova: “Martinelli, che prestazione. Sarà il titolare della Sampdoria”

Da Genova elogiano Tommaso Martinelli

Redazione VN 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 12:04)

Tommaso Martinelli si candida a diventare il portiere titolare della Sampdoria fino a fine stagione, quando farà ritorno alla Fiorentina. La sua prova positiva a Catanzaro gli ha permesso di superare Ghidotti nella gerarchia interna: quest’ultimo, già in difficoltà nella stagione 2024/25 e con prestazioni opache contro Avellino ed Entella, ora dovrà inseguire. La scelta definitiva è arrivata a Bogliasco, dove la rifinitura di sabato ha confermato Martinelli con i titolari e Ghidotti con la squadra allenatrice. Il portierino, ai canali ufficiali del club, ha espresso soddisfazione per l’opportunità ricevuta, sottolineando di aspettarsela. Lo riporta il Secolo XIX.

La partita di Martinelli al Ceravolo ha evidenziato diversi momenti di grande reattività: il riflesso felino su Pittarello, la parata “alla tedesca” su Liberali. Mentre probabilmente neppure Buffon sarebbe arrivato sul tracciante di un altro 2006, il giallorosso Alphadjo Cisse, schiantatosi sulla traversa. Tuttavia, il vero tratto distintivo dei suoi 90 minuti è stata la costante ricerca da parte dei compagni del suo piede per avviare l’azione, mostrando sicurezza e spavalderia nonostante fosse alla quinta gara tra i professionisti (una in Serie A e tre in Conference League).

Dal punto di vista tecnico, Martinelli ha dato prova di grande padronanza nella costruzione dal basso, risultando preferibile a Ghidotti, più insicuro in questa fase. L’unica sbavatura è arrivata nel finale, con un’uscita rischiosa su corner che ha sfiorato il contatto con un avversario. Una volta superato il momento, il portiere ha festeggiato come dopo una parata decisiva, rivelando una leggera emozione dietro l’apparente sicurezza.