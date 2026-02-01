Cambio di squadra per il giovane portiere Tommaso Vannucchi. Il classe 2007 la scorsa estate aveva lasciato la Fiorentina per fare esperienza, accasandosi al Pontedera, formazione di Serie C. Un'esperienza durata pochi mesi, dato che Vannucchi ha lasciato il Pontedera, per trasferirsi al Cosenza. Il club calabrese ha annunciato nelle scorse ore il passaggio ufficiale. Si tratta di un prestito fino al30 giugno, quando Vannucchi farò poi ritorno alla Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Vannucchi cambia squadra, ma resta in C. L’annucio ufficiale
altre news
Vannucchi cambia squadra, ma resta in C. L’annucio ufficiale
Tommaso Vannucchi cambia squadra, dopo pochi mesi. Il portiere resterà comunque in Serie C
© RIPRODUZIONE RISERVATA