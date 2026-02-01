Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news viola in prestito Vannucchi cambia squadra, ma resta in C. L’annucio ufficiale

altre news

Vannucchi cambia squadra, ma resta in C. L’annucio ufficiale

Tommaso Vannucchi
Tommaso Vannucchi cambia squadra, dopo pochi mesi. Il portiere resterà comunque in Serie C
Redazione VN

Cambio di squadra per il giovane portiere Tommaso Vannucchi. Il classe 2007 la scorsa estate aveva lasciato la Fiorentina per fare esperienza, accasandosi al Pontedera, formazione di Serie C. Un'esperienza durata pochi mesi, dato che Vannucchi ha lasciato il Pontedera, per trasferirsi al Cosenza. Il club calabrese ha annunciato nelle scorse ore il passaggio ufficiale. Si tratta di un prestito fino al30 giugno, quando Vannucchi farò poi ritorno alla Fiorentina.

Leggi anche
Gregucci: “Martinelli ha qualità, ma dovrà guadagnarsi la titolarità”
Da Genova: “Martinelli, che prestazione. Sarà il titolare della Sampdoria”

© RIPRODUZIONE RISERVATA