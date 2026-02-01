Vannucchi cambia squadra, ma resta in C. L’annucio ufficiale

Cambio di squadra per il giovane portiere Tommaso Vannucchi. Il classe 2007 la scorsa estate aveva lasciato la Fiorentina per fare esperienza, accasandosi al Pontedera, formazione di Serie C. Un'esperienza durata pochi mesi, dato che Vannucchi ha lasciato il Pontedera, per trasferirsi al Cosenza. Il club calabrese ha annunciato nelle scorse ore il passaggio ufficiale. Si tratta di un prestito fino al30 giugno, quando Vannucchi farò poi ritorno alla Fiorentina.