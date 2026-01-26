Dzeko: “Un vero attaccante non dimentica come si fa gol. Decisivo il pubblico”

“Non puoi mai dimenticare come si segna un gol e ovviamente, nella mia carriera ne ho realizzati molti, oltre ad aver compiuto azioni simili in diverse occasioni. Per un attaccante è sempre così: bisogna saper aspettare il momento giusto, magari un’azione che può portare a un gol decisivo per la squadra. Ho sentito il calore dei tifosi, proprio come 16 o 17 anni fa. È un vantaggio enorme per qualsiasi squadra: giocare davanti a questo pubblico spinge le avversarie a dare più del normale. Fin dal primo colloquio con lo Schalke avevo in mente questo stadio, questi tifosi. Oggi sono felice di aver segnato il mio primo gol in questa partita