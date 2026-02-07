Ex viola, Cuesta su Nicolussi Caviglia: “Ci può dare tanto, vi spiego”

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani tra Bologna e ducali. Ecco le sue parole sul nuovo acquisto degli emiliani, l'ormai ex gigliato Nicolussi Caviglia: "Nicolussi ci può dare tanta progressione con la palla, ha anche un grande calcio, soprattutto sulle palle inattive. È molto lucido e ha capacità di giocare in più ruoli, e ciò ci può dare tanto. Lui, come anche Strefezza, Carboni e Elphege. Li stiamo cercando di aiutare. Siamo consapevoli che ogni partita sarà diversa e la affronteremo in questo senso".