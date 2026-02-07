VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Cuesta su Nicolussi Caviglia: “Ci può dare tanto, vi spiego”

Ex viola, Cuesta su Nicolussi Caviglia: “Ci può dare tanto, vi spiego”

Le parole del tecnico del Parma sull'ex centrocampista gigliato.
Redazione VN

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani tra Bologna e ducali. Ecco le sue parole sul nuovo acquisto degli emiliani, l'ormai ex gigliato Nicolussi Caviglia: "Nicolussi ci può dare tanta progressione con la palla, ha anche un grande calcio, soprattutto sulle palle inattive. È molto lucido e ha capacità di giocare in più ruoli, e ciò ci può dare tanto. Lui, come anche Strefezza, Carboni e Elphege. Li stiamo cercando di aiutare. Siamo consapevoli che ogni partita sarà diversa e la affronteremo in questo senso".

