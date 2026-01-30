L'ex centrocampista viola Nicolussi Caviglia si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Parma. Arrivato nei giorni scorsi alla corte di Carlos Cuesta l'ex Venezia ha ringraziato così la Fiorentina;
Parma, Nicolussi Caviglia grato alla Fiorentina: “Auguro il meglio alla società”
L'ex centrocampista viola Nicolussi Caviglia ringrazia la Fiorentina
È un ritorno molto piacevole per me. Sono stato qua pochi mesi ma già avevo capito la società e la città. Ringrazio molto la società, anche il mister con cui ho già parlato. Spero di meritarmi la stima dei tifosi. Fiorentina? Auguro il meglio alla società e ringrazio coloro con cui ho lavorato.
Sul ruolo—
Mi piace fare un ruolo di costruzione del gioco ma anche di interdizione e lettura. Ma un centrocampista deve essere abile nell’arrivare nell’area avversaria, non solo con inserimenti ma anche con i tiri dal limite. So che i calci piazzati sono stati un’arma importante per il Parma. Spero di aggiungermi ai buoni battitori. Ci lavoro molto.
