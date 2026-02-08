Ex viola – Nicolussi Caviglia gela il Bologna: un assist che allontana la Fiorentina

Bastano pochi minuti per lasciare il segno e Hans Nicolussi Caviglia lo ha dimostrato nel modo più bruciante per i suoi ex colori. Nel derby del "Dall'Ara", con Parma e Bologna entrambe ridotte in dieci uomini, la mossa vincente di mister Cuesta è arrivata all'87': fuori Mandela Keita, dentro l'ex centrocampista viola per ridisegnare la mediana a cinque e tentare il colpo finale.