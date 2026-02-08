Ex viola – Nicolussi Caviglia gela il Bologna: un assist che allontana la Fiorentina

Bastano pochi minuti per lasciare il segno e Hans Nicolussi Caviglia lo ha dimostrato nel modo più bruciante per i suoi ex colori. Nel derby del "Dall'Ara", con Parma e Bologna entrambe ridotte in dieci uomini, la mossa vincente di mister Cuesta è arrivata all'87': fuori Mandela Keita, dentro l'ex centrocampista viola per ridisegnare la mediana a cinque e tentare il colpo finale.
Nicolussi Caviglia entra e decide il derby: assist per lo 0-1 del Parma contro il Bologna.
L’intuizione ha pagato quasi istantaneamente. In un finale concitato, Nicolussi Caviglia ha trovato lo spazio e la lucidità per servire a Ordonez il pallone dell'1-0 definitivo. Una vittoria pesantissima per i crociati, che espugnano il campo dei rossoblù
Fiorentina a -8—
Se il Parma festeggia, a Firenze il gol di Ordonez su assist dell'ex Nicolussi suona come un sinistro presagio. Questo successo permette infatti ai parmigiani di scappare via, scavando un solco che inizia a farsi spaventoso: ora il Parma vanta ben 8 punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.
