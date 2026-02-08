Diogo Leite, smentita dell’entourage alla Lazio: “Mai esistito alcun accordo”

Intrigo Diogo Leite: gli avvocati smentiscono duramente la Lazio e il DS Fabiani. Tra infortuni e accordi fantasma, ecco cosa è successo al difensore cercato dalla Fiorentina a gennaio

Redazione VN 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 14:31)

Vi ricordate di Diogo Leite? Il difensore dell'Union Berlino, cercato con insistenza dalla Fiorentina durante l’ultimo mercato di gennaio, è diventato il protagonista di una telenovela di mercato con un'altra squadra italiana. Quello che doveva essere il suo approdo in Italia, sponda Lazio, si è trasformato in uno scontro legale a colpi di comunicati

L'operazione tra il club di Lotito e l'Union Berlino era virtualmente chiusa per 2,5 milioni di euro. Tuttavia, il destino ha rimescolato le carte il 31 gennaio scorso: al 75’ della sfida contro l'Hoffenheim, il centrale portoghese ha rimediato un infortunio alla coscia che lo terrà ai box per quasi due mesi. Un imprevisto che ha spinto la Lazio a fare marcia indietro, scatenando però un terremoto mediatico.

Fabiani dichiara, l’entourage smentisce — A far esplodere il caso sono state le parole del DS biancoceleste Angelo Fabiani, che in conferenza stampa aveva rassicurato l'ambiente: "Con Diogo Leite ci abbiamo parlato, c'è un accordo di massima con il suo agente. Vedremo se vorrà legarsi alla Lazio come voleva fare prima dell'infortunio".

La replica degli avvocati del giocatore, affidata alle colonne di A Bola, è stata però di una durezza inaudita, smentendo categoricamente il dirigente laziale: "Non esiste, né è mai esistito, alcun accordo verbale, scritto o pre-accordo tra Diogo Leite e la Lazio". Una smentita totale che non solo gela Fabiani, ma cancella mesi di trattative (vere o presunte) riportando il difensore nel limbo del mercato.