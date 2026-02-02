La Lazio vende anche Vecino. L’ex viola si riunisce con Marcos Alonso

La Lazio in questa sessione di mercato, ha portato avanti una campagna cessioni importante. Molti giocatori di livello hanno lasciato Roma. Tra questi c'è anche Matias Vecino, che dopo più di un decennio in Italia, va in Spagna. Come scrive Sky Sport, è il Celta Vigo ad aver scelto di puntare su di lui. 2 milioni sono bastati a convincere la Lazio. In Galizia Vecino ritroverà un vecchio compagno alla Fiorentina, Marcos Alonso.