Nuova pagina, l'ennesima di una carriera che fatica a ritrovare la luce, per Gaetano Castrovilli. L'ex numero 10 della Fiorentina, dopo una parentesi tutt'altro che fortunata in Puglia, lascia ufficialmente il Bari per trasferirsi al Cesena. L'operazione, chiusa a titolo definitivo, prevede un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno a favore dei romagnoli.
Ex viola – Castrovilli al Cesena: addio al Bari. “Deluso, scritte cose non vere”
Il polemico addio social—
Castrovilli ha affidato a Instagram il suo saluto alla piazza barese, un messaggio intriso di amarezza che lascia trapelare tensioni dietro le quinte:
"Cari tifosi baresi, non era il saluto che meritavate e che immaginavo, ma purtroppo le cose non sempre vanno come vogliamo e, a volte, non dipendono da noi. Da tifoso del Bari e poi da calciatore, posso solo dirmi dispiaciuto e deluso. Leggo tantissime informazioni che non rispecchiano la realtà (io e la mia famiglia siamo grati di aver vissuto insieme a voi questi mesi). Sappiate che ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia, ne conosco il valore. Non voglio dilungarmi troppo, voglio solo augurarvi il meglio a voi e ai miei compagni. Io tiferò sempre la mia amata Bari, la fede non si cambia. A presto!".
