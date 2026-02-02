Ex viola – Castrovilli al Cesena: addio al Bari. “Deluso, scritte cose non vere”

"Cari tifosi baresi, non era il saluto che meritavate e che immaginavo, ma purtroppo le cose non sempre vanno come vogliamo e, a volte, non dipendono da noi. Da tifoso del Bari e poi da calciatore, posso solo dirmi dispiaciuto e deluso. Leggo tantissime informazioni che non rispecchiano la realtà (io e la mia famiglia siamo grati di aver vissuto insieme a voi questi mesi). Sappiate che ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia, ne conosco il valore. Non voglio dilungarmi troppo, voglio solo augurarvi il meglio a voi e ai miei compagni. Io tiferò sempre la mia amata Bari, la fede non si cambia. A presto!".