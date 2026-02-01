Ikoné entra e fa la differenza: Marsiglia di De Zerbi nella bufera

Dopo la rete clamorosa in casa del PSG, Ikoné è ancora decisivo: rete al Marsiglia di De Zerbi

Jonathan Ikoné torna protagonista in Francia. L’ex esterno della Fiorentina ha lasciato il segno nella sfida tra Paris FC e Marsiglia, entrando al 64’ con i suoi sotto 0-2 al Parco dei Principi.

La sua scossa è arrivata all’82’, quando ha accorciato le distanze con un preciso colpo di testa, riaprendo una gara che sembrava chiusa. Nel recupero, al 94’, è stato poi Kebbal a trasformare il rigore del definitivo 2-2, completando la rimonta dei parigini.