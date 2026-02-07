Baroni (conf): “Commesso un errore sul secondo gol. La Fiorentina si salverà”

L'allenatore del Torino, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita giocata contro la Fiorentina. Le sue parole:
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Torino, Marco Baroni, al termine della gara contro la Fiorentina al Franchi
Sulla settimana—
Abbiamo passato una settimana intesa prima di Lecce, siamo volutamente stati insieme prima di Lecce per creare delle basi per un'identità, un gruppo. Ho avuto una partecipazione straordinaria. Abbiamo passato un momento di grande emergenza. Oggi mancava un giocatore come Vlasic, che è insostituibile per noi. Ringrazio tutti, anche chi è entrato a gara in corso perché non poteva giocare dall'inizio. Volevamo riprendere il risultato fino alla fine.
Sulla partita—
Noi abbiamo commesso un errore sul 2-1, prendendo una palla in uscita che non si può perdere. Io mi aspettavo questa Fiorentina, ha un organico importante nonostante la classifica. I cambi sono stati importanti, ma non poteo farli prima. Ci sono state tante occasioni. E' un punto importante per noi.
Su Maripan—
Noi abbiamo tanti giocatori che stanno cambiando. Io lo sento e lo percepisco. Dobbiamo migliorarci. Vogliamo creare una base per costruire il nostro futuro.
Sul prossimo step—
Noi avevamo un centrocampista in panchina. I nostri hanno lavorato tanto in pressione. Non siamo stati nemmeno aiutati a giocare dopo 48 ore, perché abbiamo giocato contro l'Inter in Coppa Italia. C'è stato un dispendio di energie importante, sia fisico che nervoso. Ci sta abbassarsi dopo il vantaggio. Ma io ho visto una bella reazione della squadra.
Sul momento della Fiorentina—
Io credo che la Fiorentina possa salvarsi, perché è una squadra forte. Vanoli sta facendo un grande lavoro, ma sarà difficile. Anche per noi. Ha tutte le possibilità per uscire da questa situazione.
