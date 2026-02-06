FOTO – Il Torino è arrivato a Firenze: ecco il pullman in città

Viola News
Il Torino è arrivato a Firenze in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera allo stadio Franchi.
Il Torino è arrivato a Firenze. La squadra granata ha raggiunto la città nelle ultime ore, facendo il suo ingresso con il pullman ufficiale in vista della gara di domani sera.

Domani, alle 20.45, allo stadio Franchi andrà in scena Fiorentina-Torino (QUI LE PROBABILI) Attesa una cornice di pubblico importante per una gara che mette in palio punti pesanti, sopratutto per i viola

