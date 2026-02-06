Il Torino è arrivato a Firenze. La squadra granata ha raggiunto la città nelle ultime ore, facendo il suo ingresso con il pullman ufficiale in vista della gara di domani sera.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a FOTO – Il Torino è arrivato a Firenze: ecco il pullman in città
altre news
FOTO – Il Torino è arrivato a Firenze: ecco il pullman in città
Il Torino è arrivato a Firenze in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domani sera allo stadio Franchi.
Domani, alle 20.45, allo stadio Franchi andrà in scena Fiorentina-Torino (QUI LE PROBABILI) Attesa una cornice di pubblico importante per una gara che mette in palio punti pesanti, sopratutto per i viola
© RIPRODUZIONE RISERVATA