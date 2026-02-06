Viola News
Baroni: “Fiorentina giocherà con veemenza. Simeone sta bene, gli servono minuti”

Baroni
"Simeone è in avvicinamento e sta bene: gli occorre minutaggio. A Firenze è una gara importantissima e ci teniamo, dovremo essere al livello"
Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Così il tecnico fiorentino sul momento della squadra granata e sulla gara del Franchi:

Attacco - "Adams stava meglio e si è allenato, Simeoneè in avvicinamento e sta bene: gli occorre minutaggio, spero lo ritrovi velocemente. Sono contento anche di Njie e di Kulenovic, sicuramente stiamo portando dentro due giocatori che ci daranno una grande mano".

Infortuni - "Ismajli è ancora fermo, gli altri stanno piano piano rientrando. La ravvicinata delle due gare ci ha permesso di fare un buon lavoro, tutelando chi ha giocato. A Firenze è una gara importantissima e ci teniamo, troviamo un avversario che giocherà con veemenza e determinazione. Sotto questo aspetto dovremo essere al livello".

