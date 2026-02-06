Fiorentina-Torino sarà una bgara decisiva in vista della lotta salvezza. I Granata vengono dalla sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, mentre in campionato sono tornati a vincere nel confronto con il Lecce. Baroni nelle ultime settimane non ha avuto a disposizione il Cholito Simeone, per un problema al polpaccio. Come scrive Tuttosport,. oggi sarà una giornata decisiva per capire se l'argentino ci sarà contro la Fiorentina, sua ex squadra. Discorso diverso per Chè Adams, anche lui fuori per un infortunio al polpaccio. Lo scozzese non dovrebbe essere a disposizione, visto che in Coppa Italia ha guardato i suoi dalla tribuna, proprio per un risentimento.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Simeone, oggi il test decisivo per il Franchi. Baroni spera nel recupero
news viola
Simeone, oggi il test decisivo per il Franchi. Baroni spera nel recupero
Il Cholito Simeone potrebbe essere lo spauracchio della Fiorentina. Oggi il test decisivo
© RIPRODUZIONE RISERVATA