Simeone, oggi il test decisivo per il Franchi. Baroni spera nel recupero

Fiorentina-Torino sarà una bgara decisiva in vista della lotta salvezza. I Granata vengono dalla sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, mentre in campionato sono tornati a vincere nel confronto con il Lecce. Baroni nelle ultime settimane non ha avuto a disposizione il Cholito Simeone, per un problema al polpaccio. Come scrive Tuttosport,. oggi sarà una giornata decisiva per capire se l'argentino ci sarà contro la Fiorentina, sua ex squadra. Discorso diverso per Chè Adams, anche lui fuori per un infortunio al polpaccio. Lo scozzese non dovrebbe essere a disposizione, visto che in Coppa Italia ha guardato i suoi dalla tribuna, proprio per un risentimento.