Gazzetta avvisa: “La mossa di Baroni per battere domani la Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport sull'attaccante del Torino
La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Torino, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Kulenovic titolare? Ragionamenti che stanno attraversando la testa di Marco Baroni, anche in vista dell'incrocio di domani sera contro la Fiorentina al Franchi.

Adams mercoledì è rimasto precauzionalmente a riposo per noie muscolari, Simeone è al lavoro per recuperare l'infortunio le ultime quattro partite tra campionato e Coppa Italia.

Le prossime ore diranno quanti e quali attaccanti saranno disponibili contro i viola, ma con Kulenovic il Torino ha comunque a disposizione un arma tattica in più.

