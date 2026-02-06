CorSport: “Parisi e Gosens non al meglio”. Il ballottaggio che non ti aspetti

Paolo Vanoli sembra orientato a dare continuità al blocco visto nelle ultime settimane. Confermata la difesa a quattro davanti a De Gea, con Pongracic e Comuzzo centrali in attesa del pieno recupero di Rugani. In mezzo al campo Fagioli agirà da regista, protetto da Mandragora e da uno tra Ndour e Brescianini. Sugli esterni restano aperti alcuni ballottaggi, con Solomon e Gudmundsson leggermente favoriti, mentre a sinistra Gosens e Parisi non sono al meglio e la scelta definitiva verrà fatta solo all’ultimo. Con l'ex Empoli quindi, che tornerebbe a fare il terzino sinistro.