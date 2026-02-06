Giornata di lavoro intenso al Viola Park per la Fiorentina, che prepara la delicata sfida contro il Torino sotto lo sguardo attento di Fabio Paratici. Il nuovo ds, prima dell’allenamento pomeridiano, ha parlato brevemente alla squadra nello spogliatoio, ribadendo l’importanza di una partita che può segnare una svolta. Da qui a maggio ogni gara sarà decisiva, ma una vittoria domani, risultati alla mano, potrebbe permettere ai viola di uscire dalla zona retrocessione per la prima volta da settembre.
Corriere dello Sport
CorSport: “Parisi e Gosens non al meglio”. Il ballottaggio che non ti aspetti
Paolo Vanoli sembra orientato a dare continuità al blocco visto nelle ultime settimane. Confermata la difesa a quattro davanti a De Gea, con Pongracic e Comuzzo centrali in attesa del pieno recupero di Rugani. In mezzo al campo Fagioli agirà da regista, protetto da Mandragora e da uno tra Ndour e Brescianini. Sugli esterni restano aperti alcuni ballottaggi, con Solomon e Gudmundsson leggermente favoriti, mentre a sinistra Gosens e Parisi non sono al meglio e la scelta definitiva verrà fatta solo all’ultimo. Con l'ex Empoli quindi, che tornerebbe a fare il terzino sinistro.
In attacco Moise Kean parte avanti su Roberto Piccoli: per il numero 20, rallentato negli ultimi mesi dai problemi alla caviglia, sarebbe la prima da titolare dall’11 gennaio. Sul fronte ambientale, il Franchi offrirà ancora un colpo d’occhio condizionato dai lavori di ristrutturazione: a fronte di 22mila biglietti messi in vendita, sono attesi circa 18mila spettatori, con una prevendita che non fa prevedere il tutto esaurito nonostante l’importanza della sfida. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA