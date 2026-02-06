Il commento: “Paratici, un passo deciso verso un progetto. Si è mosso bene”

"Nella conferenza stampa con cul si è presentato al tifosi viola Fabio Paratici ha giustamente svicolato sulle domande di mercato futuro. Ma un principio l'ha voluto esprimere: «Le persone vengono prima del professionisti. Per farsi un'idea su un giocatore andarci a cena può essere più utile che vederlo tre volte in campo». Una grande verità che sta alla base di tutti 1 gruppt di lavoro che funzionano, e il calcio non fa eccezione. Paratici si è mosso bene. Non una risposta fuori posto, diplomatico quando serviva ma non ipocrita, misurato eppure non banale. A domanda specifica ha anche fatto giustizia su un tema che pare ossessionare molti tifosi e addetti al lavort: gli hanno chiesto infatti se riferirà direttamente alla proprietà o alla dirigenza e lul, dopo aver splegato che in carriera gli è capitato di fare l'una e l'altra cosa, ha risposto che è ben contento di fare riferimento al direttore generale Alessandro Ferrari, anzi che era proprio quello che auspicava per lavorare al meglio. Non c'è gruppo di lavoro che funziont se la catena di comando formale non corrisponde a quella di fatto, e anche qui Il calcio non fa eccezione. Tutto bello e promettente, Insomma. Pol è chiaro che le partite non st vincono con le parole e 1 calciatori non st acquistano con una conferenza stampa. Però sembra un passo deciso verso un progetto di lungo periodo, quello che più è mancato in questi anni di gestione Commisso."