Vergara: “Il gol alla Fiorentina il più bello. Ecco a chi lo dedico”

Il Napoli di Conte ha ritrovato la vittoria, dopo settimane complicate. I 3 punti ottenuti con la Fiorentina hanno dato respiro agli Azzurri. La vera sorpresa è Antonio Vergara , esploso dopo essere rimasto nell'anonimato nella rosa di Conte. Il giocatore ha parlato a Radio Crc, commentando anche il gol alla Fiorentina:

"Ero solo felice. La rete con il Chelsea è stata inaspettata anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto"