Vergara: “Il gol alla Fiorentina il più bello. Ecco a chi lo dedico”

Antonio Vergara contro la Fiorentina ha trovato il suo primo gol in A. Il suo racconto della rete
Redazione VN

Il Napoli di Conte ha ritrovato la vittoria, dopo settimane complicate. I 3 punti ottenuti con la Fiorentina hanno dato respiro agli Azzurri. La vera sorpresa è Antonio Vergara, esploso dopo essere rimasto nell'anonimato nella rosa di Conte. Il giocatore ha parlato a Radio Crc, commentando anche il gol alla Fiorentina:

"Ero solo felice. La rete con il Chelsea è stata inaspettata anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto"

