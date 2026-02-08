Il Lecce vince contro l'Udinese e si porta a +3 dalla zona retrocessione. Azzeccata la mossa di Eusebio Di Francesco con l'ingresso di Banda che segna il gol vittoria su punizione, nonostante i fischi da parte del pubblico sull'ingresso di Stulic al posto di Cheddira. Queste le parole del tecnico salentino nel post-partita:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Di Francesco: “Ho le spalle larghe per le critiche. In campo serve passione e cuore”
altre news
Di Francesco: “Ho le spalle larghe per le critiche. In campo serve passione e cuore”
Le parole di Eusebio Di Francesco dopo la vittoria contro l'Udinese
Stulic capisce poco l'italiano e pensa che i mugugni siano rivolti a lui, invece che a me, ma ho le spalle larghe per prendermi applausi e critiche. Stulic non si è mai allenato insieme a Cheddira, non sono l'allenatore che inventa qualcosa. Io provo le cose, c'è un lavoro costante. Non posso fare scelte coi sentimenti, devo farle con criterio. Oggi mi è andata bene, altre volte può andare in maniera differente. Sosteniamo tutti quanti, poi alla fine prendetevela con l'allenatore. Questo pubblico è meraviglioso, sotto tutti i punti di vista. Oggi ho parlato di passione, amore e cuore: un calciatore deve sempre mettere questi aspetti in campo. Dedico la vittoria alla moglie del direttore Corvino per l'anniversario di matrimonio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA