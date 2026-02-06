Nuovo incarico per Commisso: ora anche Presidente di Mediacom

Dopo la nomina a Presidente della Fiorentina, per Giuseppe Commisso arriva un'altra bella notizia. La Mediacom, infatti, ha annunciato che Giuseppe Commisso è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione Presidente e Amministratore Delegato. Il comunicato:
Giuseppe Commisso è stato nominato Presidente della Mediacom
Giuseppe è in Mediacom Communications da quasi vent'anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui, più recentemente, quello di Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim. Questa nomina segue la recente scomparsa di Rocco B. Commisso, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Mediacom Communications. Oltre al suo impegno in Mediacom, Giuseppe B. Commisso è Presidente dell'ACF Fiorentina, una società calcistica fiorentina che milita nella massima serie italiana di Serie A, nonché membro del suo Consiglio di Amministrazione. Ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Civile presso la Columbia University e ha partecipato al Cable Executive Management Program della Harvard Business School, sponsorizzato dalla CTAM Educational Foundation.
Le parole di Commisso: "Sono onorato di guidare Mediacom Communications. Sebbene circostanze sfortunate abbiano portato a questa nomina, non vedo l'ora di lavorare con i talentuosi dipendenti di Mediacom Communications per offrire un servizio eccellente ai nostri clienti e alle nostre comunità. Insieme perseguiremo una crescita ponderata e sostenibile per la nostra attività, in un momento in cui il nostro settore è in difficoltà. Intendo continuare a realizzare la visione di mio padre per l'azienda e garantire a Mediacom Communications un futuro luminoso".
