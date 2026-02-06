Nuovo incarico per Commisso: ora anche Presidente di Mediacom

Dopo la nomina a Presidente della Fiorentina, per Giuseppe Commisso arriva un'altra bella notizia. La Mediacom, infatti, ha annunciato che Giuseppe Commisso è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione Presidente e Amministratore Delegato . Il comunicato:

Le parole di Commisso: "Sono onorato di guidare Mediacom Communications. Sebbene circostanze sfortunate abbiano portato a questa nomina, non vedo l'ora di lavorare con i talentuosi dipendenti di Mediacom Communications per offrire un servizio eccellente ai nostri clienti e alle nostre comunità. Insieme perseguiremo una crescita ponderata e sostenibile per la nostra attività, in un momento in cui il nostro settore è in difficoltà. Intendo continuare a realizzare la visione di mio padre per l'azienda e garantire a Mediacom Communications un futuro luminoso".