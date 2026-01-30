Champions e Europa League: inizia il sorteggio

Segui i sorteggio di Champions League ed Europa League

Redazione VN 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 12:06)

LIVE

12.00 - INIZIA IL SORTEGGIO

Oggi a Nyon andranno in scena i sorteggi di Champions League e di Europa League, utili per sorteggiare le avversarie delle italiane ai playoff. Si parte alle 12.00 con l'Inter, la Juventus e l'Atalanta che capiranno chi dovranno affrontare per accedere agli ottavi. Tutti e tre i club italiani saranno teste di serie.

Andando per ordine: i nerazzurri di Chivu potranno affrontare una tra Benfica e Bodo. Per quanto riguarda la Juventus invece, il sorteggia sarà tra Galatasaray e Club Brugge. Più complicato invece quello dell'Atalanta dell'ex viola Palladino, che pescherà una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.

Alle 13 invece toccherà all'Europa League. La Roma di Gasperini si è qualificata agli ottavi direttamente, quindi sarà il Bologna di Vincenzo Italiano a capire chi dovrà affrontare ai playoff. La scelta ricadrà tra Brann e Dinamo Zagabria.