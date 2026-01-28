Incredibile a Lisbona: il portiere segna al 94′ e manda Mourinho ai play-off

Pazzesco quello che è accaduto a Lisbona. Il portiere del Benfica segna, e manda Mourinho ai play-off

La Champions League regala delle emozioni incredibili. Nella tonnara dll'ultima caotica giornata il Benfica di Josè Mourinho aveva bisogno di una vittoria, e di alcuni risultati favorevoli, per accedere ai play-off. I lusitani stavano facendo il loro dovere, vincendo contro il Real Madrid per 3-2. Ai ragazzi dello Special One serviva ancora un gol per superare il Marsiglia ed acciuffare l'ultimo posto (il ventiquattresimo) valido per i play-off.