Incredibile a Lisbona: il portiere segna al 94′ e manda Mourinho ai play-off

La Champions League regala delle emozioni incredibili. Nella tonnara dll'ultima caotica giornata il Benfica di Josè Mourinho aveva bisogno di una vittoria, e di alcuni risultati favorevoli, per accedere ai play-off. I lusitani stavano facendo il loro dovere, vincendo contro il Real Madrid per 3-2. Ai ragazzi dello Special One serviva ancora un gol per superare il Marsiglia ed acciuffare l'ultimo posto (il ventiquattresimo) valido per i play-off.
Pazzesco quello che è accaduto a Lisbona. Il portiere del Benfica segna, e manda Mourinho ai play-off
Il gol del portiere—
Al minuto 94 il Benfica ha ottenuto un calcio di punizione. Sul cross dalla destra, il portiere delle aquile, l'ucraino Trubin, con un gran colpo di testa battendo Courtois. Una rete che ha mandato in estasi il Daluz e Josè Mourinho, sotto una pioggia torrenziale. Mourinho che tra l'altro incrocerà ai play-off una tra Inter e Real Madrid, due delle sue ex squadre.
