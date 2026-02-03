Moise Kouamé da record. Un errore? No, un simpatico connubio tennistico

In Francia c'è un tennista sedicenne che ha fatto la storia di questo sport. Il francese infatti ha superato le qualificazioni nel "250" di Montpellier essendo così il primo giocatore 2009 a qualificarsi nel tabellone principale di un torneo ATP.
Un tennista sedicenne dal nome particolare ha battuto un record
La particolarità? Il giocatore si chiama Moise Kouamé. Un connubio tra Moise Kean e Christian Kouamé. La foto:
