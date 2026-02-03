VIOLA NEWS altre news Moise Kouamé da record. Un errore? No, un simpatico connubio tennistico

Un tennista sedicenne dal nome particolare ha battuto un record
Marta Bucalossi Redattrice 

In Francia c'è un tennista sedicenne che ha fatto la storia di questo sport. Il francese infatti ha superato le qualificazioni nel "250" di Montpellier essendo così il primo giocatore 2009 a qualificarsi nel tabellone principale di un torneo ATP.

La particolarità? Il giocatore si chiama Moise Kouamé. Un connubio tra Moise Kean e Christian Kouamé. La foto:

