Ponte al Pino, deflusso di tifosi regolare: come varia la viabilità in città

Si è svolto senza criticità il primo giorno di chiusura di Ponte al Pino per la posa della passerella pedonale. La viabilità ha retto, i bus navetta hanno rispettato i tempi e anche l’afflusso e il deflusso dei tifosi della Fiorentina dallo stadio Franchi si sono svolti in modo ordinato.
Il Comunicato del Comune di Firenze sui risultati del primo giorno di chiusura di Ponte al Pino
La sindaca Sara Funaro, tramite comunicato del Comune fiorentino, ha ringraziato cittadini e istituzioni per la collaborazione, sottolineando il coordinamento con RFI e ACF Fiorentina. Attiva per tutta la giornata la Smart City Control Room, con il supporto di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Questura e Autolinee Toscane.
La chiusura resterà in vigore anche domenica 25 gennaio. Dalle 5 di lunedì 26 Ponte al Pino riaprirà regolarmente al traffico veicolare e pedonale.
