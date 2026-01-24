Ponte al Pino, deflusso di tifosi regolare: come varia la viabilità in città

Viola News
Il Comunicato del Comune di Firenze sui risultati del primo giorno di chiusura di Ponte al Pino
Si è svolto senza criticità il primo giorno di chiusura di Ponte al Pino per la posa della passerella pedonale. La viabilità ha retto, i bus navetta hanno rispettato i tempi e anche l’afflusso e il deflusso dei tifosi della Fiorentina dallo stadio Franchi si sono svolti in modo ordinato.

La sindaca Sara Funaro, tramite comunicato del Comune fiorentino, ha ringraziato cittadini e istituzioni per la collaborazione, sottolineando il coordinamento con RFI e ACF Fiorentina. Attiva per tutta la giornata la Smart City Control Room, con il supporto di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Questura e Autolinee Toscane.

La chiusura resterà in vigore anche domenica 25 gennaio. Dalle 5 di lunedì 26 Ponte al Pino riaprirà regolarmente al traffico veicolare e pedonale.

